Потери России в Украине превысили 270 тысяч военных, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 270350 (+590) человек ликвидировано,

танков ‒ 4584 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 8792 (+14) ед,

артиллерийских систем - 5902 (+30) ед,

РСЗО - 766 (+2) ед,

средства ПВО - 517 (+2) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4650 (+5),

крылатые ракеты - 1455 ед,

корабли /катера - 19 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31) ед,

специальная техника - 884 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В частности, судя из отчета Института изучения войны, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись возле Работино Запорожской области, а также в районе Клищеевки Донецкой области.