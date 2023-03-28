Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ
По данным на утро вторника, 28 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 570 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 171 730 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 13 ББМ и 15 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 171730 (+570) человек ликвидировано,
- танков - 3602 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6966 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 2653 (+15) ед,
- РСЗО - 525 (+2) ед,
- средства ПВО - 277 (+0) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2235 (+19),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5502 (+9) ед,
- специальная техника - 287 (+2).
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ отбили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
Кроме того, российские военные сегодня ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.