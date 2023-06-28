Потери россиян продолжают расти: в Минобороны назвали причину

По ее словам, в рядах украинских военных значительно меньше потерь убитыми, чем у россиян.

"За прошлую неделю это было в восемь раз меньше, чем у врага. Речь о бесповоротных потерях", - рассказала чиновница.

Маляр в ответ на вопрос о росте российских потерь заявила, что сейчас в боевых действиях не принимают участия наемники частной военной компании "Вагнера".

На фронте, по словам чиновницы, враг задействовал не только десантно-штурмовые войска и профессионалов, но и те подразделения, которые еще не принимали участия в войне. Сейчас они несут потери.

"Тут надо отдать должное профессионализму наших военных. Действительно, стоит задача максимально уничтожать врага, потому что если его не уничтожать, он просто будет наступать дальше", - добавила замминистра.

Потери России в войне

Напомним, с начала июня украинские военные начали активные действия на нескольких направлениях. За две недели им удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке страны.

Если в начале июня потери врага в среднем составляли около 500 солдат в день, то сейчас наблюдается рост почти в несколько раз. К примеру, за вчерашние сутки, 27 июня, бойцам ВСУ удалось ликвидировать 930 оккупантов.

Еще более успешный результат наблюдался 26 июня - тогда за прошедшие сутки были убиты 950 военных РФ.