Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 6 февраля на фронте произошло 89 столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.

Всего за сутки российские захватчики нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, применив 4 ракеты и 65 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 105 дронов-камикадзе и совершили более 4 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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