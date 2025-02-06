На фронте произошло почти 90 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

На фронте по состоянию на вечер 6 февраля произошло 89 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 65 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1105 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районах Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. В то же время сбросил две авиабомбы на Северск и Звановку.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Бондарное.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. До сих пор продолжается три боестолкновения. Авиаудару двумя управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Новоалександровка.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 148 оккупантов, 81 из них - безвозвратно. Также уничтожен один танк, восемь автомобилей, антенна управления БпЛА, одна артиллерийская система, также повреждены танк, многоцелевой транспортер, самоходная гаубица и пушка врага.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Успеха не имел. Наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Одрадного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток состоялось пять боестолкновений.