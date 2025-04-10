Потери РФ с начала вторжения достигли 929 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

На вечер 9 апреля на фронте произошло 54 боевых столкновения. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении.

В свою очередь, исходя из отчета Института изучения войны, ВСУ продвинулись на Покровском и Торецком направлениях.

Между тем, по данным аналитиков, фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области, а также в районе границы между Сумской и Курской областями.

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