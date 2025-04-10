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Потери РФ с начала вторжения достигли 929 тысяч военных, - Генштаб

Фото: в Генштабе обновили потери России в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На утро четверга, 10 апреля, потери РФ достигли 929 тысяч военных с начала вторжения в Украину. Также сбиты 3145 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 929000 (+1420) человек ликвидировано;
  • танков - 10579 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22033 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 25982 (+70) ед;
  • РСЗО - 1359 ед;
  • средства ПВО - 1127 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32078 (+105) ед;
  • крылатые ракеты - 3145 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43514 (+169) ед;
  • специальная техника - 3796 (+4) ед.

Ситуация на фронте

На вечер 9 апреля на фронте произошло 54 боевых столкновения. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском направлении.

В свою очередь, исходя из отчета Института изучения войны, ВСУ продвинулись на Покровском и Торецком направлениях.

Между тем, по данным аналитиков, фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области, а также в районе границы между Сумской и Курской областями.

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