Потери РФ в Украине превысили 294 тысячи оккупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 294700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили:
За неделю, с 16 по 22 октября, украинские военные ликвидировали 6060 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.
Напомним, вчера на Таврическом направлении удалось уничтожить 615 окупантов и российский РЛС "Зоопарк" стоимостью больше 10 млн долларов.
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