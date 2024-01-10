Потери РФ в Украине за сутки: 800 оккупантов и 12 артсистем

Потери России в войне в Украине на утро среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили:
Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.
Кроме того, как пишет в своем отчете Институт изучения войны, украинские и российские войска ведут трудные позиционные бои по всей линии фронта. Оккупанты продолжают стягивать военные средства в оккупированный Крым.
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