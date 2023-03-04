Потери РФ составляют 200 тысяч, убиты и ранены 1800 офицеров, - командующий НАТО в Европе

С начала полномасштабной войны более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены. Также россияне потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, которого цитирует Spiegel.

Он подчеркнул, что " масштабы этой войны невероятны", а после нападения России на Украину в НАТО должны приспособиться к "новой реальности".

"Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров ", - заявил Каволи.

По его словам, в среднем российская армия выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - добавил Каволи.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери россиян с начала войны составляют около 152 190 военных убитыми.

При этом, по данным Минобороны Британии, сейчас войне против Украины привлечена почти вся российская армия. Речь идет о 97%.

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