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Потери РФ за сутки составили 1150 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 26 на 27 февраля, российские оккупанты потеряли в боях против ВСУ 1150 солдат убитыми и ранеными. Также украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 871 850 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков - 10 209 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 196 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 23 755 (+69) ед;
  • РСЗО - 1299 ед;
  • средства ПВО - 1086 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 102 (+141) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 842 (+140) ед;
  • специальной техники - 3760 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 26 февраля, на фронте с начала суток произошло 98 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применили четыре ракеты и 84 КАБа, 1112 ударов дронами-камикадзе, а также совершили более четырех тысяч обстрелов используя различные типы вооружения.

Мы писали, что на Покровском направлении враг атакует интенсивнее всего. Так, в течение прошлого дня, россияне совершили 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов - в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.

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