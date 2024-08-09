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Потери РФ за сутки: 49 артсистем, 32 дрона и 1030 оккупантов

Фото: российская армия потеряла в Украине более 1000 солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 8 на 9 августа, россияне потеряли на фронте 1030 солдат и 86 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 588 540 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 8434 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 341 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 16 536 (+49) ед;
  • РСЗО - 1142 ед;
  • средства ПВО - 916 (+2) ед;
  • самолетов - 366 ед;
  • вертолетов - 327 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 325 (+32) ед;
  • крылатых ракет - 2424 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 371 (+86) ед;
  • специальной техники - 2769 (+2) ед.

Напомним, по данным ISW, на фронте идут позиционные бои. Россияне продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Также в Институте изучения войны назвали главные вероятные сценарии реагирования командования РФ на операцию ВСУ в Курской области.

Тем временем официальный Киев пытается получить разрешение от США бить ракетами ATACMS по российским аэродромам.

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Война России против Украины