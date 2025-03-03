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Потери РФ с 2022 года превысили 878 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, со 2 на 3 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1350 военных. Всего с 2022 года, потери РФ превысили 878 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 878 070 (+1350) чел;
  • танков - 10 252 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 290 (+16) ед;
  • артиллерийских систем - 24 019 (+60) ед;
  • РСЗО - 1306 ед;
  • средства ПВО - 1093 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 655 (+61) ед;
  • крылатых ракет - 3085 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39 327 (+109) ед;
  • специальной техники - 3763 ед.

 

Напомним, что по состоянию на вечер, 2 марта, на фронте произошло 97 боевых столкновений. Самым горячим направлением вчерашнего дня - было Курское. Там Силы обороны Украины отбивали 30 атак противника.

"Кроме того, авиация врага нанесла 14 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 398 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня", - добавили у Генштабе о ситуации в Курской области.

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