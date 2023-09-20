Потери окупантов существенно увеличились в Запорожской области, - ISW

Потери российских захватчиков существенно возросли в Запорожской области на фоне контрнаступательных действий украинских военных. Также интервенты, судя по всему, могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование ВС РФ могло бы перебросить на этот участок фронта.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В публикации приводится заявление представителя Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна о том, что войска РФ потеряли 18 сентября на Таврийском направлении, включая запад Запорожской области, 313 человек личного состава (вероятно, убитыми и ранеными).
Офицер также отметил, что это значительно превышает российские потери за предыдущие два дня, когда войска оккупантов теряли примерно 200 солдат в день.
Как заявил Штупун, российские воздушно-десантные войска (ВДВ) ведут оборонительные действия на Таврийском направлении (вероятно, на западе Запорожской области), и что для "прикрытия" частей этих ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-заключенными.
В Институте изучения войны полагают, что он, вероятно, имел в виду необходимость для врага прикрытия частей ВДВ при возможном отходе.
Ранее эксперты ISW наблюдали, как элементы российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ проводили контратаки против ВСУ в районе Работино (10 км к югу от Орехова), и аналитики оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ослабили эти силы ВДВ.
"Отряды "Шторм-Z" зачастую неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью", - говорится в отчете.
Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на вчерашнее утро, 19 сентября, Силы обороны ликвидировали за сутки еще 520 оккупантов, и общее количество потерь Росармии в Украине с начала полномасштабной войны составило 273460 военных.
Кроме того, ВСУ также уничтожили 35 артиллерийских систем, 15 дронов и 17 ракет врага.
Добавим, что в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления проинформировали, что за минувшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 300 оккупантов.
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