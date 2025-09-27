ua en ru
Потеря гражданства Коломойским: двое судей Верховного Суда выступили с особым мнением

Украина, Суббота 27 сентября 2025 13:13
Потеря гражданства Коломойским: двое судей Верховного Суда выступили с особым мнением Фото: олигарх Игорь Коломойский (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Судьи Большой Палаты Верховного Суда Михаил Мазур и Александр Кривенда обнародовали особое мнение по делу о потере гражданства олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, они не согласны с решением большинства коллег об отказе в удовлетворении иска Игоря Коломойского об отмене указа Президента Украины о потере им украинского гражданства. Особое мнение, датированное 11 сентября 2025 года, подчеркивает проблемы обратного действия закона и предсказуемости правовых норм.

В чем заключается особое мнение судей

Большая Палата Верховного Суда 11 сентября 2025 года оставила в силе решение Кассационного административного суда от 2 апреля 2025 года, отказав Коломойскому в иске против Президента Украины. Истец оспаривал Указ № 502/2022 от 18 июля 2022 года, которым его признали утратившим украинское гражданство из-за наличия гражданства Израиля. Большинство судей обосновало это тем, что Коломойский добровольно приобрел иностранное гражданство, имел время отказаться от него и что доказательства (в частности, письмо СБУ с информацией от израильских органов) являются достаточными.

Однако судьи Мазур и Кривенда в своем особом мнении утверждают, что приобретение Коломойским гражданства Израиля произошло в 1995 году, когда украинское законодательство не предусматривало потери гражданства как следствие.

"По состоянию на 1995 год Закон Украины "О гражданстве Украины" 1991 года не содержал такого основания для потери гражданства", - отмечают они, ссылаясь на ст. 21 того закона, которая ограничивалась другими основаниями, такими как поступление на службу в иностранные органы власти или представление фальшивых документов.

Особое мнение подчеркивает, что только с 1997 года (новая редакция закона) и 2001 года (новый закон) "добровольное приобретение гражданства другого государства" стало основанием для потери украинского гражданства. Судьи аргументируют, что "приобретение гражданства" - это конкретный юридический факт во времени, а не продолжающееся состояние, поэтому применение закона к событиям 1995 года является обратным действием, запрещенным ст. 58 Конституции Украины.

"Законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев смягчения ответственности", - цитируют они Конституцию.

Кроме того, судьи обращают внимание на недавно принятый Закон о множественном гражданстве (№ 4502-IX от 18 июня 2025 года, вступит в силу 16 января 2026 года), который, по их мнению, свидетельствует о том, что принцип единого гражданства в Конституции не запрещает множественное гражданство, а лишь исключает отдельное гражданство для регионов.

"Наличие гражданства другого государства не нарушает Конституцию, а оценивается только по закону о гражданстве", - пишут они.

Один из ключевых аргументов

Еще одним ключевым аргументом является отсутствие в законах 1997 и 2001 годов переходных положений, которые бы устанавливали сроки для выхода из иностранного гражданства для тех, кто уже имел его.

"Если законодатель имел в виду применение к прошлым случаям, он должен был бы четко определить сроки или обязанность", - отмечают судьи.

Они также указывают, что государство в течение 25 лет не применяло эту норму к Коломойскому, несмотря на публичность информации о его двойном гражданстве, что делает решение непредсказуемым и потенциально нарушает ст. 8 Европейской конвенции по правам человека.

"Это обстоятельство скорее свидетельствует о том, что государство долгое время не считало возможным применить такое последствие", - подчеркивают Мазур и Кривенда.

Дело о потере гражданства Коломойским

Напомним, что о том, что Коломойского действительно лишили украинского гражданства источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщали в октябре 2023 года.

Недавно Большая Палата Верховного Суда Украины оставила без изменений решение Кассационного административного суда, которое отказало в удовлетворении иска бизнесмена Игоря Коломойского об отмене указа президента Владимира Зеленского о потере им украинского гражданства. Постановление суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

