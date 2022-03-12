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Вторгнення в Україну викликало в Росії глибоку економічну кризу, - Bloomberg

Автор: Олександр Білоус

Через два тижні після вторгнення Росії в Україну війна завдала шкоди всередині країни, який вже можна порівняти з найважчими спадами за більш ніж два десятиліття перебування при владі президента Володимира Путіна. Збита з пантелику міжнародними санкціями економіка, яка другий рік поспіль повинна була зростати, в лічені дні різко пішла на спад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В одній з перших оцінок вже завданих збитків прогноз Bloomberg Economics передбачає, що обсяг виробництва впав приблизно на 2% - падіння, яке може змагатися з річним скороченням під час пандемії у 2020 році.

Падіння означає, що понад 30 млрд доларів були вилучені з річного ВВП Росії. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% в 2022 році.

Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесію" в 15% до скорочення на 7%, від JPMorgan Chase і Goldman Sachs.

Базовий прогноз Bank of America говорить, що в поточному році ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо покупка енергоносіїв з Росії буде припинена. Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато серйозніший спад, враховуючи масштаби руйнувань в російській економіці.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація