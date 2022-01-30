Вторгнення Росії до України може надихнути інші країни. Зокрема Китай - CNN

Експерти заявили, що відлуння можливого вторгнення Росії на територію України відчуватимуться у всьому світі. Дехто побоюється, що будь-який крок РФ, який вона зможе розцінювати як перемогу, може надихнути інші країни, залучені до прикордонних суперечок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Китай уважно стежитиме за уроками, які він може винести з рішучості Заходу. Тайванці візьмуть з цього уроки - як і будь-який інший мешканець кордону, незважаючи на те, що живе поруч із лідером, який набагато вищий за нього", - сказав Найджел Гулд- Девіс, колишній посол Великої Британії в Білорусі, який зараз є старшим науковим співробітником по Росії та Євразії в аналітичному центрі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Тайвань і материковий Китай є окремими державами з моменту закінчення громадянської війни в Китаї понад 70 років тому Правляча Китайська общинна партія розглядає острів як частину своєї території і не виключає застосування військової сили для його захоплення.

Цей контекст підкреслює думку деяких кіл про те, що реакція США на українську кризу може диктувати, як вона сприйматиметься у всьому світі протягом цілого покоління.

"Ми спостерігатимемо ефект доміно протягом багатьох років і, можливо, десятиліть. Якщо Росія зробить успішний крок, це покаже диктаторам усього світу, що США - паперовий тигр", - зазначив Натан Сейлз, виконуючий обов'язки заступника міністра цивільної безпеки в Державному департаменті США під час адміністрації Трампа.

За його словами, Північна Корея та Іран могли б спробувати отримати вигоду з такого результату.

"Також існує сценарій, за якого США та НАТО вийдуть із цієї кризи з підвищеною довірою до себе, якщо рішуча реакція спровокує відступ Росії", - підкреслив Сейлз.

Зазначають, що багато наслідків російської присутності в Україні залишаються далеко не визначеними.

"У міжнародній політиці всі завжди спостерігають за всіма", - підсумував Гулд-Девіс і зазначив, що з цим погодяться всі експерти.