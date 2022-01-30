ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вторгнення Росії до України може надихнути інші країни. Зокрема Китай - CNN

Новость на русском →
Росія, Неділя 30 січня 2022 13:15
Вторгнення Росії до України може надихнути інші країни. Зокрема Китай - CNN Фото: можливе вторгнення РФ в Україну може стати прикладом для інших країн (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Експерти заявили, що відлуння можливого вторгнення Росії на територію України відчуватимуться у всьому світі. Дехто побоюється, що будь-який крок РФ, який вона зможе розцінювати як перемогу, може надихнути інші країни, залучені до прикордонних суперечок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Китай уважно стежитиме за уроками, які він може винести з рішучості Заходу. Тайванці візьмуть з цього уроки - як і будь-який інший мешканець кордону, незважаючи на те, що живе поруч із лідером, який набагато вищий за нього", - сказав Найджел Гулд- Девіс, колишній посол Великої Британії в Білорусі, який зараз є старшим науковим співробітником по Росії та Євразії в аналітичному центрі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Тайвань і материковий Китай є окремими державами з моменту закінчення громадянської війни в Китаї понад 70 років тому Правляча Китайська общинна партія розглядає острів як частину своєї території і не виключає застосування військової сили для його захоплення.

Цей контекст підкреслює думку деяких кіл про те, що реакція США на українську кризу може диктувати, як вона сприйматиметься у всьому світі протягом цілого покоління.

"Ми спостерігатимемо ефект доміно протягом багатьох років і, можливо, десятиліть. Якщо Росія зробить успішний крок, це покаже диктаторам усього світу, що США - паперовий тигр", - зазначив Натан Сейлз, виконуючий обов'язки заступника міністра цивільної безпеки в Державному департаменті США під час адміністрації Трампа.

За його словами, Північна Корея та Іран могли б спробувати отримати вигоду з такого результату.

"Також існує сценарій, за якого США та НАТО вийдуть із цієї кризи з підвищеною довірою до себе, якщо рішуча реакція спровокує відступ Росії", - підкреслив Сейлз.

Зазначають, що багато наслідків російської присутності в Україні залишаються далеко не визначеними.

"У міжнародній політиці всі завжди спостерігають за всіма", - підсумував Гулд-Девіс і зазначив, що з цим погодяться всі експерти.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Москва не хоче воювати з Україною. За його словами, немає жодної загрози з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники