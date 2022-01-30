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Росії "абсолютно не потрібна" війна з Україною, - секретар Ради безпеки РФ

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Росія, Неділя 30 січня 2022 11:50
Росії "абсолютно не потрібна" війна з Україною, - секретар Ради безпеки РФ Фото: секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев (kremlin.ru)
Автор: Іванна Шовкун

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Москва не хоче воювати з Україною. За його словами, немає жодної загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Зараз говорять про те, що Росія погрожує Україні - повна безглуздість, немає жодної загрози", - сказав він.

Російський політик зазначив, що РФ не хоче війни - вона не потрібна.

"Ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки, а ми повинні доводити інформацію, що нам такий розвиток подій не підходить", - сказав Патрушев.

За його словами, "українці, вже в тому числі офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає".

"Але американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця. Їх не хвилює - будуть якісь втрати з кожної зі сторін або не будуть", - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський побоюється, що США мають намір роздмухувати загрозу вторгнення Росії. Зокрема, щоб підготувати ґрунт для укладання угоди з Кремлем щодо Донбасу.

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