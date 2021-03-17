Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати в Данії: відомі терміни

У компанії уточнюють, що підготовчий етап будівництва запланований на середину березня цього року. При цьому передбачено, що укладання труб відновиться наприкінці березня і триватиме до кінця третього кварталу.

Також відомо, що перед початком робіт Nord Stream 2 AG повинна представити скоригований графік. Відомству не потрібно затверджувати його.

Відзначимо, що російський проєкт "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. У США наклали санкції на компанії, які беруть участь у цьому проєкті, оскільки вважають, що Росія використовує цей проєкт з метою впливу на Європу.

Будівництво газопроводу було припинено, проте зараз вони продовжилися у територіальних водах Данії.