До другого туру виборів президента виходять Порошенко та Зеленський, - опитування

Більше 80% українців готові прийняти участь у виборах президента

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во второй тур выборов вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова.

На данный момент, более 80% украинцев готовы принять участие (полностью уверены + скорее уверены) в выборах президента Украины, которые состоятся в марте этого года.

Наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Владимир Зеленский (23%). Второе место занимает Петр Порошенко – 16,4%. За Юлию Тимошенко готовы отдать респонденты 15,7% своих голосов.

Таким образом, если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во второй тур выборов попали бы Зеленский и Порошенко.

В общем, около 23% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос.

В ходе исследования было опрошено 11 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания.

Статистическая погрешность исследования: +/– 0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.