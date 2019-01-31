До другого туру виборів президента виходять Порошенко та Зеленський, - опитування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більше 80% українців готові прийняти участь у виборах президента

Якби президентські вибори відбулися сьогодні, то до другого туру виборів потрапили б Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Центру Разумкова.

На даний момент, більше 80% українців готові прийняти участь (повністю впевнені + скоріше впевнені) у виборах президента України, які відбудуться в березні цього року.

Найбільшу підтримку населення серед тих, хто візьме участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, отримав би Володимир Зеленський (23%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 16,4%. За Юлію Тимошенко готові відати респонденти 15,7% своїх голосів.

Таким чином якби президентські вибори відбулися сьогодні, то до другого туру виборів потрапили б Зеленський і Порошенко.

Загалом, близько 23% виборців на даний момент ще не знають, за кого віддадуть свій голос.

У ході дослідження було опитано 11 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Статистична похибка дослідження: +/– 0,9%. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.