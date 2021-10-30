Другий тур виборів у Грузії. У великих містах можуть перемогти і влада, і опозиція, - екзит-поли
В рамках другого туру виборів у Грузії, у великих містах й Тбілісі можуть перемогти і опозиція, і влада. Телекомпанії країни надають різні попередні результати.
Згідно з даними провладної телекомпанії "Імеді"
Тбілісі:
- Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" - 57,2%;
- Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" - 42,8%.
Кутаїсі:
- Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" - 51,9%;
- Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" - 48,1%.
Руставі:
- Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" - 53,8%;
- Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" - 46,2%.
Батумі:
- Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" - 50,8%;
- Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" - 49,2%.
Згідно з даними опозиційної телекомпанії "Мтаварі"
Тбілісі:
- Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" - 51%.
- Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" - 49%.
Кутаїсі:
- Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" - 53%.
- Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" - 47%.
Руставі:
- Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" - 53%.
- Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" - 47%.
Батумі:
- Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" - 51%.
- Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" - 49%.
Зугдіді:
- Анзор Мелія від партії "Єдиний національний рух" - 53%;
- Мамука Цоцерія від партії "Грузинська мрія" - 47%.