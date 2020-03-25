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Другий тест на коронавірус Меркель дав негативний результат

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 18:17
Другий тест на коронавірус Меркель дав негативний результат
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель перебуває на карантині будинку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здала другий тест на коронавірус, результат негативний. Про це повідомляє Berliner Kurier.

Інформацію про те, що другий тест був негативний підтвердив прес-секретар Штеффен Сейбер. За його словами, з канцлером Німеччини все порядки, вона перебуває на карантині будинку.

Нагадаємо, 22 березня Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим коронавірусом. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляції.

Після цього Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним.

Зазначимо, днями у Німеччині ввели більш жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавіруса. В країні заборонять збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. До цього з-за швидкого і неконтрольованого поширення коронавіруса у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Європейського союзу.

На даний момент у Німеччині зафіксовано понад 35 тисяч випадків коронавіруса, що є п'ятим показником за кількістю інфікованих у світі. При цьому від хвороби В Німеччині 181 чоловік помер.

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