Другий після Роналду: гравець "Ювентуса" заразився коронавірусом, команда пішла на карантин

Півзахисник чемпіона Італії з футболу, туринського "Ювентуса" Уестон Маккенні заразився коронавірусом. Команда пішла на карантин.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Після тестування всіх гравців тільки у одного з них тест на COVID-19 виявився позитивним. Команда пішла на карантин, але все одно зможе проводити тренування і брати участь в матчах.

При цьому всі члени клубу з негативними тестами не зможуть контактувати з кимось за межами оточення.

Це вже другий позитивний тест на COVID-19 серед футболістів зі складу чемпіона Італії.

Раніше коронавірусом заразився форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, але коронавірус був виявлений у нього в розташуванні збірної Португалії.

Зазначимо, що 20 жовтня "Ювентус" повинен зіграти з київським "Динамо" на виїзді в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Роналду не зможе вийти на поле в цьому поєдинку.

Нагадаємо, в "Шахтарі" дев'ять футболістів захворіли на коронавірус.

Крім того, перед матчами в Лізі націй з Німеччиною та Іспанією у шести футболістів збірної України підтвердили коронавірус.

Додамо, що раніше УЄФА схвалив часткове повернення вболівальників в єврокубках і на матчах збірних. Трибуни дозволено заповнювати на 30% від загальної місткості стадіонів.