Второй после Роналду: игрок "Ювентуса" заразился коронавирусом, команда ушла на карантин

Полузащитник чемпиона Италии по футболу, туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни заразился коронавирусом. Команда ушла на карантин.

Об это сообщает официальный сайт клуба.

После тестирования всех игроков только у одного из них тест на COVID-19 оказался положительным. Команда ушла на карантин, но все равно сможет проводить тренировки и участвовать в матчах.

При этом все члены клуба с отрицательными тестами не смогут контактировать с кем-то за пределами окружения.

Это уже второй положительный тест на COVID-19 среди футболистов из состава чемпиона Италии.

Ранее коронавирусом заразился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, но коронавирус был обнаружен у него в расположении сборной Португалии.

Отметим, что 20 октября "Ювентус" должен сыграть с киевским "Динамо" на выезде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Роналду не сможет выйти на поле в этом поединке.

Напомним, в "Шахтере" девять футболистов заболели коронавирусом.

Кроме того, перед матчами в Лиге наций с Германией и Испанией у шести футболистов сборной Украины подтвердили коронавирус.

Ранее УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков в еврокубках и на матчах сборных. Трибуны разрешено заполнять на 30% от общей вместимости стадионов.