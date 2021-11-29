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Вдруге за тиждень: Андерссон знову стала прем'єром Швеції

Автор: Сергій Пишкін

Магдалена Андерссон вдруге стала прем'єр-міністром Швеції. Вона стала першою жінкою на відповідній посаді в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local.

Андерссон була обрана з доволі невеликим відривом - за неї проголосували 173 члени парламенту Швеції. На два голоси менше й вона б програла.

Нового прем’єра підтримали соціал-демократи, коли Партія зелених, Ліва партія та Партія центру вирішили утриматись від голосування.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що через кілька годин, як Магдалена Андерссон була обрана прем'єр-міністром Швеції - вона пішла у відставку, оскільки Партія зелених відмовилась входити до складу нового уряду.

Після того як Андерссон склала повноваження - в країні почали заново формувати уряд.

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Швеція