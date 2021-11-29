Вдруге за тиждень: Андерссон знову стала прем'єром Швеції

Андерссон була обрана з доволі невеликим відривом - за неї проголосували 173 члени парламенту Швеції. На два голоси менше й вона б програла.

Нового прем’єра підтримали соціал-демократи, коли Партія зелених, Ліва партія та Партія центру вирішили утриматись від голосування.