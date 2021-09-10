Другий раз за місяць: УЗ знову підвищує тарифи

"Укрзалізниця" повідомила про намір підвищити тарифи на перевезення вантажів 1 класу на 9% вже з 1 січня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наказ, опублікований на сайті Міністерства інфраструктури України (МІУ).

Таким чином, з огляду на попередній наказ, прийнятий 17 серпня, тарифи на вантажні перевезення 1 класу виростуть в цілому на 40%. А за 5 років тарифи збільшилися більш ніж удвічі. Своє рішення в МІУ пояснили "скороченням диспропорції між рівнями тарифних класів вантажів та вдосконаленням тарифної політики на залізничному транспорті". За підрахунками відомства, це дасть УЗ додаткові доходи в розмірі 2,3 млрд грн і дозволить "збільшити фінансову можливість для забезпечення ремонту основних засобів та інфраструктури, спрямувати кошти на освоєння капітальних інвестицій для забезпечення безпеки руху потягів".