Другий президентський термін Зеленського: ставлення українців

У серпні 2021 року 48% українців поставилися б негативно, якби Володимир Зеленський заявив про те, що він на наступних виборах повторно балотуватиметься на пост президента України. Позитивно оцінили б таку заяву 21,9% опитаних.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, на початку серпня 2021 року третина українців (33,7%) заявили, що президент України Володимир Зеленський викликає у них переважно негативні емоції. Про позитивні емоції повідомили 19,2% опитаних. За даними опитування, 42,2% респондентів оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 13,9% - переважно позитивно, а 39,8% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку серпня 2021 року Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів підтримали б 28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з кінцем серединою червня (32,4%) рейтинг президента знизився.