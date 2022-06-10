Другий корабель з вкраденим в Україні металом вже прибув до Ростова, - росЗМІ

"Друге судно доставило метал з Маріуполя в Ростов-на-Дону. Судно було навантажено листовим металом. Днем раніше митники Ростова - на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", - сказано в повідомленні.

Напередодні до Криму прибув перший потяг із зерном, вкраденим з Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, влада окупантів розробляє шляхи для вивезення насіння соняшнику.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти і незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь і ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

Всього, за даними прес-служби компанії, планують вивезти близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча і Азовсталь звернулися в офіс генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам.

Своєю чергою, експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжками Української зернової та металургійної продукції, щоб залучити відповідальних до міжнародних судів.

Адже дві ці галузі є основними в українському експорті, і їх стан - це в буквальному сенсі питання виживання української економіки.