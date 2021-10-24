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Другий після Ескобара. Армія Колумбії схопила найбільш розшукуваного наркобарона

Автор: Юлія Бойко

Колумбійська армія із залученням авіації та поліцейських сил провела операцію по захопленню наркобарона Дайро Антоніо Осуга, більш відомого як Отоніель. Він є найбільш розшукуваним наркобароном країни після Пабло Ескобара в 1991 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що США оголошувало нагороду в розмірі 5 млн доларів за його упіймання. Його вдалося захопити в ході масштабної операції.

"Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х", - заявив президент Колумбії Іван Дуке.

Також повідомляється, що Отоніель був схоплений в сільському притулок в провінції Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою. У військовій операції взяли участь 500 солдатів за підтримки 22 вертольотів. Один поліцейський в ході неї загинув.

Відомо, що Отоніель використовував мережу притулків у сільській місцевості, щоб переховуватися від влади, і не використовував телефон. За словами начальника поліції Хорхе Варгаса, його пересування відстежували понад 50 експертів з розвідки за допомогою супутникових знімків. До пошуку були залучені США і Великобританія.

Нагадаємо, в 2017 року в Бразилії спіймали наркобарона, який переховувався 30 років.

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Колумбия