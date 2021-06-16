Другий день поспіль більше 1 тисячі випадків: МОЗ оновив COVID-статистику

В Україні виявили 1045 нових випадків коронавірусу . Найбільше нових випадків у Києві, Київській та Харківській областях.

Нагадаємо, штам коронавірусу, який отримав назву "Дельта" дуже поширився на території Російської Федерації. З огляду на це, є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні почнеться зі східних областей.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.