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Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику

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Киев, Среда 16 июня 2021 08:16
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику Фото: в Украине более тысячи новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки

В Украине госпитализировали 699 человек; умерли 78 пациентов и выздоровели 4802 человек. Протестировали методом ПЦР 28 321 человека, методом ИФА - 9718 человек, экспресс-тестами - 20 814 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 226 037 человек; выздоровели - 2 140 978 человек, умерли - 51 847.

Напомним, штамм коронавируса, получивший название "Дельта" очень распространился на территории Российской Федерации. Учитывая это, есть риск, что новая волна коронавируса в Украине начнется с восточных областей.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса, как весной и осенью 2020 года.

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