Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
В Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки
В Украине госпитализировали 699 человек; умерли 78 пациентов и выздоровели 4802 человек. Протестировали методом ПЦР 28 321 человека, методом ИФА - 9718 человек, экспресс-тестами - 20 814 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
За все время пандемии
В Украине заболели 2 226 037 человек; выздоровели - 2 140 978 человек, умерли - 51 847.
Напомним, штамм коронавируса, получивший название "Дельта" очень распространился на территории Российской Федерации. Учитывая это, есть риск, что новая волна коронавируса в Украине начнется с восточных областей.
Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине уже не прогнозируют таких волн коронавируса, как весной и осенью 2020 года.