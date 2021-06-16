Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику

В Украине обнаружили 1045 новых случаев коронавируса . Больше всего новых случаев в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

За сутки

В Украине госпитализировали 699 человек; умерли 78 пациентов и выздоровели 4802 человек. Протестировали методом ПЦР 28 321 человека, методом ИФА - 9718 человек, экспресс-тестами - 20 814 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 226 037 человек; выздоровели - 2 140 978 человек, умерли - 51 847.