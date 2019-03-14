У другому турі виборів зустрінуться Тимошенко та Зеленський, - "Софія"

Підтримати Зеленського готові 23,1% респондентів, Тимошенко - 14%

Во второй тур президентских выборов 2019 выходят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных исследований "София" с 4 по 11 марта.

Поддержать Владимира Зеленского готовы 23,1% украинцев, из тех, кто планирует принять участие в голосовании. Поддержка Юлии Тимошенко составляет 14%.

Действующий президент и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" поборются за третье место. Петр Порошенко, согласно данным социологов, имеет 12,4% поддержки, Юрий Бойко – 12%.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то партия "Слуга народа" набрала бы 19,2%, второй была бы "Батькивщина" - 13,9%. Пятипроцентный барьер также преодолели бы "Оппозиционная платформа – За життя" (10,9%), БПП (10,3%) и "Гражданская позиция" (6,8%).

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.