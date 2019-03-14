У другому турі виборів зустрінуться Тимошенко та Зеленський, - "Софія"

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Підтримати Зеленського готові 23,1% респондентів, Тимошенко - 14%

До другого президентських виборів 2019 виходять Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані опитування, проведеного Центом соціальних досліджень "Софія" з 4 по 11 березня.

Підтримати Володимира Зеленського готові 23,1% українців, з тих, хто планує взяти участь в голосуванні. Підтримка Юлії Тимошенко становить 14%.

Чинний президент та лідер "Опозиційної платформи – За життя" позмагаються за третє місце. Петро Порошенко, відповідно до даних соціологів, має 12,4% підтримки, Юрій Бойко – 12%.

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то партія "Слуга народу" набрала б 19,2%, другою була б "Батьківщина" - 13,9%. П’ятивідсотковий бар'єр також подолали б "Опозиційна платформа – За життя" (10,9%), БПП (10,3%) та "Громадянська позиція" (6,8%).

Опитування проводилося по всій території України, окрім окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. Опитано 2014 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.