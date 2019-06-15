На Донбасі виникли перебої з водою через аварію на водогоні

На другому Донецькому водогоні ввечері у п'ятницю, 14 червня, сталась чергова аварія, що призвело до перебоїв із водопостачанням на Донбасі. Як передає РБК-Україна, про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

За його словами, причина аварії - зношена система, яка не витримує тиску. Наразі у Слов'янську, Краматорську та Дружківці зменшені обсяги подачі води.

"Немає води у Костянтинівці - вона ще не встигла дійти до міста після усунення вчорашньої аварії, як сталася нова", - написав Куць у Facebook.

Він додав, що ремонтні бригади підприємства "Вода Донбасу" вже приступили до відновлення водогону, обіцяють впоратися до ранку 15 червня.

"Але, на відміну від Слов'янська, Краматорська та Дружківки, у Костянтинівці вода буде не раніше ніж через 12 годин після завершення відновлювальних робіт. Для людей буде організовано підвезення води", - зазначив Куць.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей. Рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 червня.

Додамо, у квітні 2019 на Донбасі бойовики зірвали ремонт Південно-Донбаського водогону, обстрілявши комунальників. Тоді бригада компанії "Вода Донбасу" потрапила під обстріл під час ремонту насосної станції поблизу Василівки.