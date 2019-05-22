На Донбасі у вівторок поранили трьох українських військових

Минулої доби, 21 травня 2019, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 5 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

Так, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Павлопіль, Гнутове та Шуми.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - зазначили у відомстві.

Від початку поточної доби, 22 травня, порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не було зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 травня в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, з них чотири - із застосуванням забороненої зброї. Також були поранені двоє військових.

Додамо, 19 травня 2019 року російські окупаційні війська 2 рази обстріляли українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.