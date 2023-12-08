Вторжение Путина в Украину подобно вторжению Гитлера в Европу, - Кэмерон

Министр заявил, что он посетил Вашингтон для продолжения оказания помощи Украине.

"Во время нашей сегодняшней встречи мы обсудили ситуацию в Украине. Поэтому я приехал в Вашингтон на этой неделе, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы должны продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь, чтобы она могла противостоять незаконному вторжению России", - заявил Кэмерон.

Также Кэмерон сравнил вторжение России в Украину с вторжением Гитлера.

"Мое поколение, как и поколение моего деда, борется с агрессией в Европе. В прошлом это была нацистская Германия, сегодня - Россия.", - сказал министр.

Глава МИД заявил, что во время встреч с членами Конгресса США он подчеркнул, что война в Украине является угрозой не только безопасности Европы, но и безопасности США.

"Если мы не остановим Путина в Украине, он продолжит свои агрессивные действия. В следующий раз его целью может стать член НАТО, и тогда мы будем вынуждены воевать с Россией напрямую. В таком случае мы потеряем не только деньги и оружие, но и жизни своих граждан", - заявил Кэмерон.

Поддержка Великобританией Украины

Великобритания с первых дней полномасштабной войны помогает Украине оружием, гуманитарной помощью, обучением украинских военных.

Украинские военные получили от Великобритании широкий спектр военной помощи, включая танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды оружия.

Недавно издание The Times сообщило, что Великобритания предоставила Украине ракеты Martlet, предназначенные для защиты от дронов-камикадзе "Шахед".

Ранее, Кэмерон заявил, что отказ США от поддержки нового финансирования Украины порадует только российского диктатора Владимира Путина.и лидера Китая Си Цзиньпина.

Также Кэмерон заявил, что Британия не сократит помощь Украине в 2024 году, а напротив - сохранит или даже увеличит.