RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Друга країна в світі після Китаю заблокувала аудіо-додаток Clubhouse

Автор: Роман Тверденко

В Омані уряд заблокував аудіо-додаток Clubhouse. Там заявляють, що програма не має дозволу на роботу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

В Управлінні з регулювання телекомунікацій заявили, що "подібні програми для спілкування повинні отримувати дозвіл від влади".

У той же час, Оманська асоціація з прав людини стверджує, що уряд країни прийняв таке рішення слідом за китайським, авторитарну модель управління якого оманська влада намагається копіювати. Саме тому Clubhouse заблокували, адже в ньому громадяни могли без цензури обговорювати ситуацію в країні.

Китай перший у світі заблокував додаток до початку лютого. Відомо, що в аудиочатах в ньому обговорювали ситуацію з Гонконгом, Тайванем, а також репресіями проти уйгурів.

Clubhouse - соцмережу, яка складається виключно з голосових чатів, де користувачі створюють "кімнати" для обговорення різних тем. Ще одна особливість Clubhouse - можливість отримати доступ до сервісу тільки за запрошенням одного з користувачів.

Нагадаємо, мережа мікроблогів Twitter планує запустити для всіх користувачів свій новий сервіс голосових чатів Spaces. Його хочуть відкрити вже до квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України технологіїClubhouse
Читайте також
Бізнес та експерти розповіли про тренди фінтеху у 2021 році
Прогноз погоди