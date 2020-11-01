Друга ракетка світу заразилася коронавірусом

Друга ракетка світу румунка Сімона Халеп отримала позитивний тест на коронавірус. Вона перебуває вдома з легкими симптомами.

Про це Халеп написала в своєму Twitter.

"Отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Я сиджу вдома на самоізоляції, і швидко поправляюсь - у мене легкі симптоми хвороби. Я відчуваю себе добре і ми пройдемо через це разом", - наголосила Халеп.

У нинішньому сезоні румунська тенісистка завоювала три трофея - в Дубаї (ОАЕ), Празі (Чехія) і Римі (Італія).

В активі Халеп 21 титул на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона є переможницею "Ролан Гаррос" в 2018 году і "Вімблдону" - в 2019-м.

Нагадаємо, перед виїздом київської команди на матч Ліги чемпіонів з "Ференцварош" позитивним виявився повторний тест на COVID-19 у ще одного динамівського воротаря Георгія Бущана.

Також заразилися захисник Віталій Миколенко і тренер "Динамо" з фізпідготовки Віталій Кулиба.

Крім того, позитивний результат тесту на коронавірус отримав ще один голкіпер "Динамо" Денис Бойко.