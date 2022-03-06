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Житловий масив Покровська обстріляли касетними ракетами: троє осіб поранені

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Донецька область, Неділя 06 березня 2022 15:32
Житловий масив Покровська обстріляли касетними ракетами: троє осіб поранені Фото: Покровськ обстріляли касетними бомбами (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Покровськ Донецької області. Загарбники випустили дві касетні ракети Торнадо-С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що ці ракети є надзвичайно небезпечними, оскільки в середині кожноїє 646 касетних кумулятивних осколкових бойових елементів 3Б30 (мін). Вони з'явилися на озброєнні російської армії у 2015 році.

"Дві такі ракети окупаційні війська російської армії випустили на місто Покровськ. Попередньо, окупанти хотіли підірвати залізничний вокзал, проте бойові елементи впали здебільшого на приватний сектор мирних мешканців - на вулиці Центральна, Кальміуська, Бикова та прилеглі території поблизу вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Під час розмінування випущених Росією ракет поранення отримали два вибухотехніки ДСНС. Ще одна міна вибухнула в руках місцевого мешканця.

В ДСНС закликали не підходити до касетних ракет ближче ніж за 10 метрів та відразу повідомляти про знахідку до поліції або ДСНС за номером 101.

Також відомо, що такий обстріл був здійснено у Чернігівській області та Миколаєві.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти скинули на місто Коростень Житомирської області 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула.

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