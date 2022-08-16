Друга поспіль нічия і втрата коштовного новачка на 3 матчі: відео невдачі "Ліверпуля" в АПЛ

Другою нічиєю поспіль завершився 2-й тур англійської Прем'єр-ліги для "Ліверпуля", який на "Енфілді" приймав столичний "Крістал Пелас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Ліверпуль" – "Крістал Пелас" – 1:1

Голи: Діас, 61 – Заха, 32

Вилучення: Нуньєс, 57 (Л, пряма червона картка)

Мерсисайдці з перших хвилин затиснули гостей на власній половині. Однак, Мілнер, Салах та інші не змогли перетворити перевагу на полі в один чи навіть кілька забитих м'ячів.

Зате "орли" забили ледь не з першої нагоди. Організували гол троє – воротар Гуайта, який вчасно виніс м'яч вперед, хавбек Езе з розкішним розрізним пасом на Заха та сам форвард із точчним пострілом повз Аліссона.

Івуарієць ледь не подвоїв перевагу "Пелас" перед перервою. Однак, цього разу бразильський кіпер господарів був на висоті. Зрештою, "Ліверпуль" змушений був перенести плани відігратися на другий тайм.

Але на старті 45-хвилинки серйозно підвів "червоних" 75-мільйонний новачок Нуньєс. Уругваєць не тільки повівся на провокацію Андерсена та пішов відпочивати достроково, а й пропустить наступні 3 матчі АПЛ через дискваліфікацію.

Тим не менше, "Ліверпуль" зумів зрівняти рахунок доволі швидко. Це Луїс Діас на швидкості змістився з лівого флангу до півкола штрафного майданчика та потужно пробив прямісінько під стійку – 1:1.

До кінця поєдинку команди ще встигли обмінятися моментами. На змарновану нагоду Заха (влучив у стійку після флангового навісу) мерсисайдці відповіли пострілом Салаха повз ворота. Але рахунок так і не змінився, тож "Ліверпуль" набрав усього 2 очки в стартових двох турах і розташувався на скромній 12-й позиції.