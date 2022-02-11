Друга за місяць. У Берліні пройшла зустріч "нормандських" радників: перші подробиці

Про завершення переговорів повідомило російське агенство "РИА Новости". Зустріч "нормандських" політичних радників тривала майже 9 годин, довше, ніж перші переговори, які відбулися в Парижі.

Україну на переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а Росію - заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Минула зустріч політрадників відбулася 26 січня. Тоді представники чотирьох країн домовилися на внутрішньодержавному рівні обговорити розбіжності трактування мінських домовленостей, а також узгодили перше з 2019 року спільне комюніке.

З якими цілями їхала Україна

Українська сторона сподівалася на сьогоднішній зустрічі в Берліні розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі.

Планувалося, що Україна запропонує варіанти покращення верифікації режиму "тиші" на Донбасі, а також порушить питання відкриття КПВВ та обміну полоненими.

Крім того, президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі політрадників висловлював сподівання, що ці переговори зможуть наблизити саміт на рівні лідерів "нормандської четвірки".

Чого хоче Росія

Росія наполягає, що не є стороною конфлікту на Донбасі, а також хоче, щоб Україна вела прямі переговори з проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, Москва хоче, щоб мінські домовленості виконувалися у тому порядку, який пропонує Кремль, а саме: спочатку вибори, а вже потім виведення окупаційних військ. Україна ж на ці вимоги не погоджується.

Загострення ситуації на кордонах України

Ситуація довкола українських кордонів та на окупованих територіях залишається напруженою. Росія проводить військові навчання на території Білорусі та продовжує стягувати сили до північно-східних рубежів України.

Днями президент Франції Еммануель Макрон відвідав Москву та Київ, щоб обговорити зниження напруженості між Україною та Росією. У Франції заявляють, що цей візит допоміг наблизити деескалацію.