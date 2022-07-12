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"Друга армія світу" боїться українців. У них немає сміливості визнати поразку, - Зеленський

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Вівторок 12 липня 2022 22:49
"Друга армія світу" боїться українців. У них немає сміливості визнати поразку, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти відверто бояться Збройних сил України, це відомо з численних перехоплень розмов загарбників. Та у них немає сміливості визнати поразку і піти з нашої землі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"139 днів такої війни так звана "друга армія світу" боїться українців і може щось робити тільки на основі бездонних запасів радянської зброї. Немає у них ні стратегічної сили, ні характеру, ні розуміння, що вони тут роблять. Немає у них і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території", - сказав він.

Президент зазначив, що росіяни вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія. Він додав, що у загарбників не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували.

"Вони відчули, що операції наших розвідників на порядки сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський наказав військовим звільнити усю територію країну від російських загарбників.

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Володимир Зеленський
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