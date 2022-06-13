У СОТ підтримали Україну і пообіцяли допомогти з експортом зерна

Підписанти підкреслили важливість збереження відкритих і передбачуваних ринків і торгових можливостей України.

"Руйнування значної частини транспортної інфраструктури України, включаючи дороги, мости, порти і залізниці, істотно знижує здатність України виробляти, експортувати та імпортувати. Ми серйозно стурбовані наслідками руйнування для України і для світової торгівлі, зокрема це стосується постачання на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених на Україні", - йдеться в заяві.

Вони також висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями про вивезення краденого зерна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробило два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу і Румунію.

Також ми писали, що Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів.

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