Побег с места ДТП: какая ответственность грозит водителям

Оставлять место дорожно-транспортного происшествия, в котором вы участвовали, строго запрещено. Это влечет за собой серьезные последствия для водителя.

О том, какой штраф грозит водителю за то, что оставил место ДТП - читайте в материале РБК-Украина .

Содержание

1. Какой штраф грозит за ДТП без пострадавших

2. Если в ДТП есть пострадавшие или жертвы

3. Что делать, если вы попали в ДТП

Какой штраф грозит за ДТП без пострадавших

Согласно статье 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, оставление места ДТП водителем наказывается штрафом в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 гривен).

При этом водителя, который оставил место аварии, могут лишить права управления транспортным средством на срок от одного до двух лет. Кроме того, ему грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Если в ДТП есть пострадавшие или жертвы

В некоторых случаях, например, если в результате ДТП были нанесены тяжкие телесные повреждения или наступила смерть потерпевшего, водитель, который оставил место происшествия, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 135 Уголовного кодекса Украины.

Если водитель оставил пострадавшего и покинул место аварии, то ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Однако если пострадавший в результате ДТП погиб или держал другие тяжкие последствия, - виновнику аварии, если он скрылся с места инцидента, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Поэтому, покидая место ДТП, водитель не только нарушает закон, но и не оказывает помощь людям, которые могут в ней нуждаться. Это может привести к ухудшению их состояния и даже к смерти.

Что делать, если вы попали в ДТП: