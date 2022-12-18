Бегство или ловушка? Что означают маневры россиян на левом берегу Херсонской области

"По нашей информации, на левом берегу Днепра россияне проводят постоянную передислокацию войск из нескольких населенных пунктов. Однако говорить об их отступлении или еще чем-то другом, по моему мнению, еще рано", - говорит Ерин.

Он пояснил, что такие сообщения могут быть информационной ловушкой, которая хочет заставить ВСУ к каким-либо действиям, подготовить ловушку и т.д.

"Только после конкретной оценки ситуации и действий, поскольку враг коварен, тогда будем решать, так это или нет. Поэтому есть еще определенные признаки, что враг пытается ввести нас в заблуждение", - отметил Ерин.

Что известно о действиях россиян?

Напомним, после деоккупации правого берега Херсонской области российские войска в Новой Каховке объявили так называемую "эвакуацию" жителей и коллаборантов.

Кроме того, в Генштабе недавно сообщили, что Россия ведет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Впрочем, в Силах обороны "Юга" считают, что враг может таким образом вести гибридную войну. Поскольку оккупанты на правом берегу до контрнаступления ВСУ тоже заявляли о "выводе войск и эвакуации". Однако продвижение украинских войск не было легким, а враг сопротивлялся.

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