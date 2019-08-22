Все, що потрібно знати, купуючи диван

Сучасний диван здатний виконувати відразу кілька функцій - бути місцем відпочинку, сну, прийняття гостей. Це по-справжньому універсальна меблі, здатна
виконувати поставлені завдання з максимальною ефективністю. Втім, багато в чому це визначається видом дивана і механізмом його розкладання.
Перед тим, як купувати новий диван, необхідно чітко визначитися, для яких цілей він потрібний - і основне завдання він повинен вирішувати зі стовідсотковою
ефективністю, бути «вузько спеціалізованим», а не підходити під всі випадки життя.
Зручна ціна, відповідний колір і матеріал оббивки - далеко не найголовніше. на першому місці завжди має бути зручність використання. Навіть самий красиві на вигляд
дивани, куплені в магазині meblium.com.ua можуть бути жорсткими і не зручними для сидіння, а тому, доглянувши модель, сядьте, а якщо це диван для спання, то попросіть
консультанта розкласти його і ляжте, перекиньтеся з одного боку на інший. У такій важливій справі не варто лінуватися, адже після покупки ви ж не будете просто милуватися своїми
диваном?
Не менш важливий параметр - це механізм трансформації. У деяких випадках він не потрібен зовсім (наприклад, якщо ви купуєте диван у вітальню, для прийому гостей), в інших -
вкрай необхідний (коли він буде використовуватися для сну).
Механізмів трансформації дивана може бути кілька:
Багато в чому вибір механізму трансформації залежить від інтер'єру, вільного простору, а також наявності необхідної кількості спальних місць - одне або два. Третій параметр вибору дивана - це каркас. Вірніше, його міцність. Він може бути дерев'яним, з ДСП або металу. В першу чергу тут необхідно звернути увагу
на товщину матеріалу (деталі з дуже тонкого металу можуть погнутися (метал) або тріснути (дерево і ДСП)).
Обов'язково зверніть увагу на наповнення дивана, але пам'ятайте, що пружини не завжди краще поролону, так само як і поролон не завжди краще пружинного блоку. більшого
контролю тут заслуговує виробник наповнювача, а тому не забудьте поцікавитися про це у консультанта. Ну і, нарешті, оббивка. Вид оббивного матеріалу повинен визначатися функціоналом
дивана. Так, якщо це гостьовий диван, який буде використовуватися лише кілька разів в місяць, можна вибрати модну і м'яку тканину, а от у випадку, якщо це спальний розкладний
диван на кожен день, краще вибрати тканину серйозніше - більш щільну і міцну. І бажано не світлих тонів.
У колірних рішеннях ніколи не йдіть на компроміс - якщо вам подобається бордовий, а в салоні або на сайті представлений диван синього кольору, це не означає, що він вам не
підходить. Сучасні виробники дають можливість вибрати з десятків різних
кольорів і їх відтінків. Так само як і типу тканини.
Вибирайте диван правильно - і комфорт гарантований!