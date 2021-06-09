Вся Україна перейшла в "зелену" зону карантину

В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Згідно з даними МОЗ, вся Україна перешла в "зелену" зону.
У цій зоні діють такі обмеження:
Зазначимо, за процедурою в "зелену" зону переводить МОЗ, але остаточне рішення повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС. Після її рішення все області офіційно стануть "зеленими".
РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.
Зазначимо, вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня.