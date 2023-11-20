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Все дело в окнах. Украинцам рассказали лайфхак, как экономить на коммуналке до 20%

Фото: украинцам рассказали лайфхак, как экономить на коммуналке до 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут экономить до 20% на коммуналке при помощи зимнего режима у металлопластиковых окон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Нафтогаза".

По информации компании, у большинства металлопластиковых окон можно регулировать силу прижатия створок и переводить окна в разные режимы:

  • летний режим - способствует циркуляции воздуха в комнате;
  • зимний режим - делает невозможным движение воздуха и лучше сохраняет тепло в помещении;
  • стандартный режим - для межсезонья. 

"Качественные металлопластиковые окна позволяют уменьшить счета за коммунальные услуги более чем на 20%. Перевод окон на зимний режим дает еще большую экономию", - отмечают в компании. 

При этом регулировать окна можно самостоятельно. Для этого необходимо переместить овальные эксцентрики на окнах в нужное положение. Ниже можно увидеть, как это сделать. 

 

Напомним, ранее РБК-Украина собирало популярные лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг. 

 

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