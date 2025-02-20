Вся польза и вред от перевода часов. Стоит ли Украине переходить на летнее время

Перейдет ли Украина на летнее время в этом году

Летом прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №4201, согласно которому по Украине должны зафиксировать зимнее время на постоянной основе. Чтобы эти изменения вступили в силу, документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Но его окружение анонимно заявляет, что глава страны якобы не будет подписывать этот законопроект.

Сейчас Украина живет по зимнему времени, а на летнее должна перейти в ночь на 30 марта, если к тому времени не вступит в силу новый закон. На зимнее время страна вернется 26 октября 2025 года.

Добавим, что 85% территории Украины расположена в пределах второго часового пояса (который соответствует зимнему времени), только часть Закарпатья в - первом, а Луганская область, Донецкая область, восточные части Харьковской и Запорожской областей - в третьем. Поэтому в самой западной и самой восточной точках нашей страны идет отклонение больше как на 1 час от стандартного времени.

Добавим, что вопрос о целесообразности перевода часов в Украине обсуждают уже давно. Первая попытка отмены перехода состоялась еще в 2011 году, но до сих пор в обществе не пришли к согласию, поскольку в переходе на зимнее и летнее время есть свои плюсы и минусы.

Отклонение времени в крайних точках Украины от стандартного: самая западная точка - назад на 31 минуту 27 секунд, самая восточная точка - вперед на 40 минут 55 секунд (фото: Википедия)

Какие преимущества от перевода часов

Главное преимущество перехода на летнее время - возможность дольше пользоваться естественным светом после рабочего дня. Это особенно важно в зимний период, когда дни короткие и много людей испытывают нехватку солнечного света.

Большинство экспертов считают, что перевод часов позволяет уменьшить потребление электроэнергии, поскольку больше всего расходы происходят в пиковые часы утром, когда люди собираются на работу и вечером - после возвращения.

Длинный световой день помогает улучшить ситуацию на дорогах и уменьшить количество аварий, поскольку смещается рабочий график и люди больше пользуются транспортом в светлое время суток.

Еще одно неочевидное преимущество - при длительном световом дне люди охотнее отправляются в путешествия, посещают развлекательные заведения и т.д., а это способствует развитию туризма и сферы услуг.

Кроме этого, увеличение светлого времени позволяет людям дольше находиться на свежем воздухе после работы, что может способствовать улучшению физического и психического состоянию украинцев.

Перевод часов позволяет уменьшить потребление электроэнергии (фото: Getty Images)

Какие минусы от смены времени

Врачи отмечают негативные последствия для здоровья украинцев от перевода часов, поскольку у людей нарушаются биоритмы.

"Эти ритмы зависят от естественного освещения. Однако когда утро становится темнее, а вечера - наоборот, может нарушиться режим циклов сна и бодрости", - объясняет терапевт Александра Дугина.

По ее словам, нарушение биоритмов негативно влияет на: качество и продолжительность сна, общее самочувствие, снижает производительность и внимательность в течение дня и увеличивает нагрузку сердечно-сосудистую систему.

"Единственное "облегчение": зимнее время (на него переходят в последнее воскресенье октября, - Ред.) легче воспринимается, поскольку является более физиологичным, ведь соответствует естественным циркадным ритмам в отличие от "летнего" перехода. Это является одним из аргументов в пользу необходимости оставаться на так называемом "зимнем" времени постоянно", - говорит Дугина.

Также некоторые эксперты ставят под сомнение, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию. Ее расходы в среднем уменьшаются от 0,2% до 2%, подобного результата можно добиться, выбрав другие методы сбережения. Зато из-за изменения времени возникает много насущных вопросов - как организовать изменить графики движения городского транспорта и "Укрзализныци" и тому подобное.

Изменение времени также может усложнить координацию с другими государствами, участвующими в глобальной экономике.

Отметим, что автор законопроекта №4201 Руслан Стефанчук главным аргументом за отмену перевода часов называл именно негативное влияние на здоровье украинцев, а также отмечал, что Европейский парламент еще в 2019 году поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Кто и когда придумал переводить часы

Впервые вопрос целесообразности перевода часов подняли еще в конце ХVIII века. Тогда Бенджамин Франклин опубликовал труд, в которой объяснял, что таким образом можно будет экономить свечи.

Вскоре после этого эту проблему поднял британец Уильям Уиллет, который однажды утром во время конной прогулки заметил закрытые ставни в домах и подумал, что это пустая трата дневного света. Однако впервые часовую стрелку перевели только в 1908 году в Великобритании по приказу короля Эдварда VII.

На территории Украины впервые на летнее время перешли в 1916 году, речь идет о той части наших земель, которая входила в Австро-Венгрию, а на подконтрольных Российской империи впервые время перевели в 1917 году.

С 1981 по 1990 год летнее время отличалось от поясного на целых 2 часа. Сейчас перевод часов происходит в соответствии с постановлением Правительства от 1996 года.

В мире около 70 стран переводят часы, зато почти 130 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.