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У ЗСУ заявили про готовність діяти за різними сценаріями кризових ситуацій

Новини » Політика    15.02.2019 - 14:10
У ЗСУ заявили про готовність діяти за різними сценаріями кризових ситуацій
Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

Генштаб проаналізував дії спецрозділів РФ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України готові діяти за різними сценаріями кризових ситуацій. Про це заявив генерал армії України Віктор Муженко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як повідомляється, Генеральним штабом було проаналізовано дії спеціальних підрозділів Російської Федерації.

"У нас вже готові плани протидії на різні сценарії кризових ситуацій. Наше завдання - не знижувати темп впровадження нових стандартів у підготовці, технічному оснащенні та всебічному забезпеченні вітчизняних Сил спеціальних операцій", - зазначив Муженко.

Раніше президент України Петро Порошенко анонсував, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН у кінці лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму.

Додамо, в грудні 2018-го Генасамблея ООН прийняла ініційовану Україною резолюцію, що закликає РФ вивести свої війська з території окупованого Криму.

"За" українську резолюцію проголосували 66 держав, "проти" проголосували 19, утримались 72 делегата.

Так, резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.

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